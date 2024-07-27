Юлия Медведева, специально для haqqin.az 20:43

Мали оставался последним активом «Вагнера» после его фактического уничтожения. Нефтепереработка и золотые рудники этой страны порождали у осколка «вагнеров» иллюзию, что им удастся остаться в стороне от растаскивания «наследства Пригожина». Но иллюзия на то и иллюзия, чтобы дарить беспочвенные надежды и оставлять после себя обгорелые трупы в африканской пустыне. В Кремле решили, что в Мали должен зайти российский «Африканский корпус». Что автоматически означало, что осколки «вагнеров» переводятся в категорию «выработанного ресурса». Вплоть до того, что о их гибели никто грустить не будет, разве что зарыдают матери и подруги да намахнут поминальную стопку водки бывшие теперь уже боевые друзья.

И все. Потому как век «солдата удачи» по определению недолог. К тому же он сам выбрал свою судьбу, в которой гибель – вполне естественный профессиональный риск. «Вагнера» получили второй свой сирийский Хишам. Поскольку Кремль решил, что эпоха российских флибустьеров закончена, а потому ликвидировал Пригожина и Уткина, отдав наемников под командование не разбирающихся в этом деле генералов и запустив процесс деградации тех «солдат удачи», кто еще остался. Первичный вывод из множества просмотренных мной за сегодняшний день видео достаточно категоричен: «Вагнер» и приданные ему малийские военные шли плотной компактной колонной, не было ни маневренных групп, ни мобильной охраны. Были нарушены (или не соблюдены) все возможные боевые наставления по движению в колоннах. Что свидетельствует в первую очередь о крайне низком уровне тех, кто командовал этой колонной, формировал ее и отдавал приказ на выдвижение. Чем и воспользовались их противники - туареги из движения «Азавад», которых относить к сторонникам «Аль-Каиды», как это делается сейчас в российских телеграм-каналах, является очень, очень большой натяжкой. Туареги и «Аль-Каида» - заклятые враги. Это, кстати, из той же серии, которая разгоняется в тех же телеграм-каналах: «Есть ощущение, что лапку непосредственно приложили французы».

Да ладно. Попросту туареги умеют воевать в таких условиях, где война идет больше сотни лет, а нынешний контингент в «вагнерах» просел. Потому как недооценил противника – с «обезьянами» и «тапочниками» воюем. А еще потому, что с командных должностей, несмотря на опыт, были убраны все умеющие воевать, но имеющие свое мнение командиры. А заменены были на людей удобных и без мнения. Итог: сравнение с сирийским Хишамом, не вдаваясь в подробности, что там произошло - смотрим в Википедии - не совсем корректно. Там «вагнеров» «раскатал» гораздо более продвинутый технологически противник, одна летающая батарея АС-130 чего стоит. Здесь же поражение нанес равный по технологическому уровню и как бы даже и ниже классом противник.