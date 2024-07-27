По пути в Париж обокрали невестку эмира Катара

У невестки эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани украли личный багаж, в котором было 11 сумок Hermès, на борту скоростного поезда из Ниццы в Париж по пути на Олимпиаду. Об этом 28 июля сообщает Le Parisien.

«В сопровождении своей домашней прислуги невестка эмира Катара села на скоростной поезд на вокзале Канн в эту субботу, 27 июля. Поезд, следовавший из Ниццы, должен был доехать до Лионского вокзала Парижа. Между 12:00 и 13:40 она заметила, что были украдены 11 сумок люксового бренда Hermès», — пишет газета.

По данным французского издания, в связи с происшествием начато расследование. В настоящее время сумки и те, кто их украл, не найдены.

Окружное управление Национальной полиции Тулона начало расследование кражи. Представитель французских железных дорог в беседе с Le Parisien отказался комментировать этот случай. «SNCF не несет ответственности в случае утери или кражи. Только пассажир несет ответственность за досмотр своего багажа», — отметил он.