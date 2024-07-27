Письмо со следами чумы отправили главе МВД Франции

В письме, отправленном в МВД Франции, обнаружили небольшие следы чумы, сообщает Franceinfo со ссылкой на источник. Эту информацию радиостанции подтвердил прокурор города Дижон.

Газета Le Parisien пишет, что письмо «оскорбительного характера» было адресовано министру внутренних дел Жеральду Дарманену. Его нашли в сортировочном центре почты коммуны Лонвик, в нем был черный порошок. Содержимое отправили на дополнительное исследование в Институт Пастера в Париже, чтобы подтвердить наличие следов чумы.

По информации France 3 Bourgogne, в письме с подозрительным порошком, которое вскрыла полиция, были оскорбления на расовой почве. Результаты дополнительных тестов ожидаются в конце дня, 29 июля. В префектуре Кот-д’Ор считают, что речь может идти о «ложноположительном результате». Начато расследование по статье об оскорблении, отправитель и его мотивы выясняются.