Хаменеи: Тегеран готов пересмотреть отношения с Западом

Иран, несмотря на «годы плохого общения», открыт для смягчения дипломатических отношений с Западом. Об этом на церемонии утверждения Масуда Пезешкиана в качестве нового президента заявил верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи, передает Bloomberg.

По его словам, Запад в последние годы «плохо обращался» с Тегераном, однако страна может пересмотреть свою политику в отношениях с Западом, если «они изменят свое поведение».

Пезешкиан, в свою очередь, подтвердил приверженность конструктивной и эффективной дипломатии, пишет Bloomberg.

Вместе с тем Хаменеи отметил, что приоритетом внешней политики Ирана остается развитие отношений с соседними государствами, странами Африки и Азии и теми, кто поддерживают Тегеран во время оказываемого на него давления.