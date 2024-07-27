$200 млн уже собрала кампания Камалы Харрис

По данным кампании Харрис, основная часть пожертвований - 66% - поступила от тех, кто впервые решил внести средства в избирательном цикле 2024 года.

Предвыборная кампания вице-президента США Камалы Харрис собрала $200 млн с тех пор, как на прошлой неделе она объявила о намерении стать кандидатом на пост президента от Демократической партии, сообщает Associated Press (AP).

Кроме того, более 170 тыс. волонтеров зарегистрировались для помощи кампании Харрис с агитацией и другими усилиями по привлечению избирателей.

Ранее сообщалось, что Национальный демократический комитет США принял регламент, который позволит Харрис официально стать кандидатом в президенты от демократов уже к 7 августа, то есть до партийного съезда, проведение которого намечено на 19-22 августа в Чикаго. Голосование за претендентов на номинацию будет проводиться с 1 по 7 августа с помощью электронных бюллетеней, которые будут направлены делегатам съезда.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.