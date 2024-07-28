Человеку впервые имплантировали механическое сердце

Механическое сердце, использующее ту же технологию, что и высокоскоростные железнодорожные линии, впервые имплантировали пациенту. Операцию провели в Техасском институте сердца (США). Об этом пишет сайт телеканала «Мир».

Устройству присвоили название TAH (total artificial heart). Оно представляет собой изготовленный из титана бивентрикулярный вращающийся насос для перекачки крови. Единственная подвижная часть – магнитно-зависимый ротор, который перекачивает кровь и заменяет оба желудочка настоящего сердца.

Преимущество ротора с магнитной подвеской заключается в отсутствии трения. Известно, что трение увеличивает износ устройства и может стать причиной его поломки. TAH оснащен небольшим перезаряжаемым внешним контроллером. Он способен перекачивать около 12 литров крови в минуту. По словам ученых, этого хватит, чтобы взрослый мужчина мог заниматься физическими упражнениями.

На данный момент устройство используется для поддержания жизни пациента в ожидании пересадки настоящего сердца, то есть работает временно. Ученые намерены продолжать клинические испытания.