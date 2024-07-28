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Израильские военные дроны вошли в ливанское воздушное пространство и совершают интенсивные полеты над центральными и южными районами страны, утверждает портал Janoubia. Беспилотники Военно-воздушных сил Израиля появились в небе над форпостами движения «Хезболла», расположенными в районах Газия и Захрани под городом Сайда, а также над местностью Иклим-эт-Туффах, где находятся военные лагеря и склады с оружием. Ударов по наземным целям беспилотниками пока не было. Израильские истребители также совершают разведывательные полеты над Ливаном. Они были замечены над Северным и Горным Ливаном, а также на востоке страны над долиной Бекаа и городом Баальбек.

* * * 28 июля 23:59 По прошествии трех часов завершилось заседание узкого военно-политического кабинета министров под председательством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Согласно сообщению израильских СМИ, заседание прошло в военном комплексе «Кирия» в Тель-Авиве. На нем обсуждался ответ Израиля на атаку, в результате которой в Мадждаль Шамсе были убиты 12 детей. Ожидается, что ответ будет «жестким, но ограниченным». Кабинет уполномочил премьер-министра Нетаньяху и министра обороны Галанта принимать решения во всем, что касается израильского ответа в Ливане. Сообщается, что при этом министр финансов Бецалель Смотрич и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир воздержались.

В то же время США оказывают давление на Израиль, а Франция на Ливан, чтобы не допустить полномасштабной войны. Президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал 28 июля по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и сказал ему, что Франция глубоко привержена предотвращению эскалации между Израилем и Ливаном. Пресс-служба Совета национальной безопасности при Белом доме сообщает, что США проводят интенсивные дипломатические контакты с Израилем и Ливаном в попытке предотвратить эскалацию. «Хезболла готова отойти за реку Литани, если Израиль прекратит свои нарушения», - заявил 28 июля глава МИД Ливана Абдалла Бухабиб в интервью саудовскому телеканалу «Аль-Хадат». Бухабиб предупредил, что Израилю грозят серьезные последствия, если начнется война. Ливанский телеканал LBCI сообщал со ссылкой на дипломатические источники в Вашингтоне и Бейруте, что «Израиль уже принял решение о нанесении удара» и в настоящее время усилия направлены на то, чтобы ограничить его в масштабах. Так, предпринимаются попытки, чтобы под удар не попали крупные и населенные города, включая Бейрут. Усилия направлены на то, чтобы не допустить масштабного ответа со стороны «Хезболлы». Мухаммед Раэд, функционер «Хезболлы» выступил с угрожающим заявлением: «Если Израиль осмелится начать широкомасштабные военные действия в ответ на обстрел, сионистскому государству придет конец».