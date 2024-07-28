Арестован Томми Робинсон: он призывал к провокациям против посольства Азербайджана
Британский журналист Томми Робинсон, неоднократно призывавший к провокациям и действиям против посольства Азербайджана в Великобритании, арестован по обвинению в терроризме. Об этом сообщается на странице Робинсона в соцсети X.
Томми Робинсон не раз призывал к провокации против посольства Азербайджана в Великобритании, поддерживал местные армянские и проармянские организации.
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