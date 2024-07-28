Глава «Моссада» выполнил свою миссию

Глава «Моссада» Давид Барнеа вернулся вечером в воскресенье со встречи с посредниками в Риме, где он официально представил пересмотренный документ с предложением Израиля по сделке с заложниками. Об этом сообщил сайт «Кан-11».

Пересмотренное предложение включает израильское требование сохранить контроль над Филадельфийским коридором, возможность контролировать потоки жителей сектора Газа, возвращающихся с юга на север, и требование получить список имен заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе сделки.

По словам неназванных высокопоставленных источников в правительстве, это была «встреча ради встречи», и никакого прорыва не произошло.

Новая формулировка позволяет Израилю вернуться к войне, если он того пожелает, тогда как решение будет зависеть от воли правительств.

После возвращения Барнеа из Рима и окончания поездки Нетаньяху в Вашингтон они встретились, чтобы оценить ситуацию с безопасностью. В канцелярии премьер-министра заявили, что «в ближайшие дни продолжатся переговоры по основным вопросам».