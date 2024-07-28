Азербайджанский спортсмен победил 2-кратного олимпийского чемпиона в свой день рождения Так его поздравили в олимпийской деревне; видео
Победив сегодня 2-кратного олимпийского чемпиона из сборной Кубы, наш боксер Альфонсо Домингес не только порадовал всех азербайджанских любителей спорта, но и преподнес подарок самому себе.
Дело в том, что именно сегодня бронзовому призеру Олимпиады в Токио исполнилось 29 лет.
С днем рождения и, естественно, с важнейшей победой нашего спортсмена поздравили представители азербайджанской делегации в олимпийской деревне.
Напомним, Альфонсо Домингес в упорнейшем поединке 1/8 финала победил своего бывшего соотечественника, знаменитого кубинца Хулио Сезара Ля Круз Пераца. Наш боксер проиграл первый раунд, но нашел в себе силы выиграть два следующих. Его соперником в четвертьфинале станет казах Айбек Оралбай. В случае победы Альфонсо Домингес обеспечит себе как минимум бронзовую медаль.