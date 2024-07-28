Победив сегодня 2-кратного олимпийского чемпиона из сборной Кубы, наш боксер Альфонсо Домингес не только порадовал всех азербайджанских любителей спорта, но и преподнес подарок самому себе.

Дело в том, что именно сегодня бронзовому призеру Олимпиады в Токио исполнилось 29 лет.