Ливанское движение «Хезболла» пригрозило Израилю, если еврейское государство «нанесет удар по Бейруту или южным пригородам». Об этом говорится в заявлении правительственных СМИ Израиля.

«Хезболла» заявляет, что нанесет «удар по Тель-Авиву и другим районам».

Израильские СМИ также сообщают, что иранские власти «собираются предпринять активные действия в ближайшие 72 часа».

Министр иностранных дел Ливана Бо Хабиб заявил сегодня вечером: «Мы получили обнадеживающие сообщения от заинтересованных сторон о том, что ответ Израиля будет ограниченным, как и ответ «Хезболлы» на него».