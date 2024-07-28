Мужская юношеская сборная Азербайджана по баскетболу стала победительницей чемпионата Европы U-18 в дивизионе «С», который проходил в Албании.

В финале наша команда одолела Люксембург со счетом 77:71. Напомним, на пути к финалу были обыграны Молдова, Армения и Албания.

А наша женская юношеская сборная U-18 уступила в финале аналогичного чемпионата Европы в Косово. Сборная Азербайджана проиграла в матче за золото хозяйкам соревнования – 65:75.

На пути к финалу азербайджанские баскетболистки победили Албанию, Грузию, Армению и Кипр.