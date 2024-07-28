США взялись за Индию

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в ходе встречи с министром иностранных дел Индии Субрахманьямом Джайшанкаром заявил о важности установления «справедливого и прочного мира» в Украине. О встрече сообщил Госдепартамент.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность достижения справедливого и прочного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН», – говорится в заявлении Госдепартамента, опубликованном в воскресенье по итогам встречи Блинкена и Джайшанкара.

Беседа состоялась на фоне планируемого визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину. Моди, вероятно, посетит Украину в августе. Это будет его первый визит в страну с момента вторжения России в феврале 2022 года, и он приедет всего через несколько недель после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

«Голос Америки» напоминает, что Индия воздерживается от прямой критики России в связи с ее вторжением в Украину, призывая две страны разрешить конфликт путем диалога и дипломатии.