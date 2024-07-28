Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о четырех сбитых беспилотниках.

По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор не уточнил, над какими районами области были сбиты бесплотники.

Также два беспилотника ВСУ сбили ночью в Орловской области, пострадавших нет, в результате атаки дронов есть повреждения на электростанции в одном из районов, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Орловская область не граничит с Украиной, она расположена севернее пограничных Белгородской и Курской областей и восточнее Брянской области.