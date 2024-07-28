А украинские беспилотники атакуют Россию обновлено 02:12
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о четырех сбитых беспилотниках.
По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор не уточнил, над какими районами области были сбиты бесплотники.
Также два беспилотника ВСУ сбили ночью в Орловской области, пострадавших нет, в результате атаки дронов есть повреждения на электростанции в одном из районов, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Орловская область не граничит с Украиной, она расположена севернее пограничных Белгородской и Курской областей и восточнее Брянской области.
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 12 украинских беспилотников в небе над Курской областью вечером 28 июля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.
«Еще 12 украинских БПЛА самолетного типа было сбито в Обоянском и Медвенском районах нашими защитниками! Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в сообщении.
Кроме того, система ПВО РФ сбила беспилотник самолетного типа в Брянской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.