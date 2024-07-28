Россия снова бомбит Украину: ранены мирные жители

По его словам, двое взрослых и двое детей госпитализированы.

В течение воскресенья в результате обстрелов Херсона были ранены 11 мирных жителей, в том числе трое детей, сообщил глава Херсонской областной администрации Роман Мрочко.

Украинские СМИ сообщают, что в течение дня российская армия ударила по Херсону беспилотником, а также произвела артиллерийский обстрел одного из пригородов города.

Также армия России обстреляла Никополь из артиллерии, сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак 28 июля. По его словам, в результате удара есть пострадавшие: «Среди них двое детей — девочки 1 и 10 лет».

Обстрел повредил многоэтажки и инфраструктуру в городе, а также газопроводы и линии электропередач.