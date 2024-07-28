Поножовщина вблизи Ведомства канцлера Германии: есть раненые

Четыре человека пострадали в результате поножовщины в нескольких сотнях метров от Ведомства федерального канцлера ФРГ в Берлине. Об этом пишет газета Bild am Sonntag.

По информации издания, инцидент произошел в воскресенье вечером в парке Шпреебоген - очень близко к Ведомству канцлера. Основанием для драки, вероятно, стала ссора, отмечает газета. Однако точная причина пока не установлена.

По предварительным данным, трое мужчин получили серьезные ранения.

Полиция задержала подозреваемого недалеко от центрального вокзала Берлина.