Слова Орбана разозлили Варшаву

По словам премьера, поляки критикуют Венгрию за отношения с Россией, а сами ведут с ней бизнес через посредников. Орбан добавил, что «никогда не видел такого лицемерия со стороны государства».

Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Венгрии Виктор Орбан раскритиковал Польшу, заявив, что она проводит «лицемерную политику» по отношению к РФ. Об этом он сказал, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад. Орбана цитирует Radio Europa Libera Romania.

На слова Орбана отреагировали в МИД Польши. Замминистра Владислав Бартошевский заявил, что Польша «не ведет дела с Россией» после ее вторжения в Украину, в отличие от Орбана, который «находится на задворках международного общества – как в Евросоюзе, так и в НАТО», сообщило PAP.

Замглавы МИД Польши указал, что «не очень понимает, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и которые якобы плохо к ней относятся». Бартошевский предложил Орбану создать союз с российским президентом Владимиром Путиным.

По словам Бартошевского, политика Орбана в настоящее время является «антиевропейской, антиукраинской и антипольской».

Орбан в ходе выступления в Румынии 27 июля также заявил об изменении баланса сил в Европе: ослабления оси Берлин – Париж в пользу новой оси: Лондон – Варшава – Киев – страны Балтии – скандинавские страны.