Путин готовится к встрече с Пезешкианом

Президент РФ Владимир Путин готовится к встрече с избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом на саммите БРИКС в Казани в октябре. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту», - сказал представитель Кремля.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщал в интервью ТАСС, что Россия и Иран завершили подготовку договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписание которого должно состояться в скором времени.

Пезешкиан в телефонном разговоре с президентом РФ заявил о готовности подписать этот договор в октябре на саммите БРИКС в Казани.