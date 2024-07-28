Трамп заверил Зеленского, что «доступен по любым вопросам»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил экс-президенту США и нынешнему кандидату на должность главы Белого дома Дональду Трампу посетить Киев. Об этом он сообщил в интервью японскому телеканалу NHK.

По словам Зеленского, во время телефонного разговора он пригласил Трампа посетить Украину, отметив, что «если мистер Трамп хочет узнать что-нибудь об Украине, он может приехать и убедиться своими глазами или спросить меня».

«Мы общались с его командой. Мистер Трамп сказал мне, что он доступен для любых вопросов, и что у меня есть его номер телефона», – сказал президент Украины.