Азербайджанская армия пресекла планы Армении

Подразделения ВС Азербайджана пресекли попытку армянской армии провести разведку в Лачинском районе, говорится в заявлении азербайджанского оборонного ведомства.  

«28 июля около 17:40 квадрокоптер, принадлежащий вооруженным силам Армении, предпринял попытку совершить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии в направлении Лачинского района.

В результате бдительности азербайджанских подразделений работа очередного беспилотного летательного аппарата была пресечена специальными техническими средствами», - подчеркнули в Минобороны.