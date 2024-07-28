Азербайджанская армия пресекла планы Армении
Подразделения ВС Азербайджана пресекли попытку армянской армии провести разведку в Лачинском районе, говорится в заявлении азербайджанского оборонного ведомства.
«28 июля около 17:40 квадрокоптер, принадлежащий вооруженным силам Армении, предпринял попытку совершить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии в направлении Лачинского района.
В результате бдительности азербайджанских подразделений работа очередного беспилотного летательного аппарата была пресечена специальными техническими средствами», - подчеркнули в Минобороны.