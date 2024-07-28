Лидер Палестины внял критике Эрдогана

Палестинский лидер Махмуд Аббас намерен выступить в парламенте Турции, заявил посол автономии в Анкаре Фаед Мустафа. По словам дипломата, глава Палестины получил официальное приглашение от спикера парламента Турции Нумана Куртулмуша. В настоящее время по дипломатическим каналам ведется работа по определению даты выступления Аббаса.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ждет извинений от главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса, отказавшегося выступить в турецком парламенте.