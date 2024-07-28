Сегодня на Олимпийских играх в Париже главной нашей надеждой на медаль будет дзюдоист Хидаят Гейдаров.

В весовой категории до 73 кг действующий чемпион мира и Европы, которому 27 июля исполнилось 27 лет, начнет борьбу с 1/8 финала. Его соперником будет израильтянин Тохар Бутбуль. Он должен был бороться в 1/16 финала с алжирцем Мессау Редуаном Дрисом, но тот фактически снялся с соревнований, чтобы не выходить на татами против представителя Израиля. По официальной информации, алжирец не прошел взвешивание и был дисквалифицирован.

Напомним, в первые два дня выступили два азербайджанских дзюдоиста и две дзюдоистки. Все завершили выступление после стартовых схваток.