Началось: Израиль наносит удары по Ливану фото
Израильская тяжелая артиллерия нанесла удар по 15 населенным пунктам на востоке и юге Ливана, передает телеканал Al Manar.
Как уточнили представители СМИ, обстрелу подверглись город Тария, населенные пункты Айта аш-Шааб, Ярун, Рамия и Айтарун. Помимо этого, удары нанесли по Хияму, Кфар-Килау, Мейс-эль-Джебалю и Маркабу. В результате двух атак на границе между Хулой и Шерой на юге Ливана двое убиты и трое ранены, сообщают арабские источники.
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