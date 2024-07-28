МИД Турции пообещал, что Нетаньяху закончит как Гитлер
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «закончит так, как закончил Адольф Гитлер, совершивший геноцид», говорится в заявлении МИД Турции.
«Точно так же, как нацисты-геноцидисты были привлечены к ответственности, будут отвечать и те, кто пытался уничтожить палестинцев. Вы не сможете уничтожить палестинцев», - сказали в ведомстве, добавив, что «человечество будет стоять рядом с палестинцами».
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