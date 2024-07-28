Китай перекрыл России 80% платежей

Ситуация с российскими платежами в Китай продолжает ухудшаться: китайские банки стали возвращать в Россию около 80% переводов в юанях, сказали российским журналистам осведомленные источники.

По их словам, китайская сторона ужесточает требования «по нарастающей» с декабря 2023 года. Тогда президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий американскому Минфину вводить вторичные санкции против кредитных организаций третьих стран за сотрудничество с российскими подсанкционными компаниями и помощь военно-промышленному комплексу (ВПК).

После очередного ужесточения санкций в июне, когда США включили в определение ВПК РФ всех подсанкционных лиц, в том числе российские банки, на китайской стороне переводы стали зависать до нескольких недель, после чего их нередко отменяют без объяснения причины, говорит один из собеседников «Коммерсанта». В итоге, по его словам, клиент несет потери на курсе и конвертации. «Комиссию все возьмут, а платеж исполнен не будет», — отметил источник.

«По нашему опыту банки ничего не запрашивают: деньги просто зависают на корреспондентских счетах на 30–40 дней и возвращаются назад», — говорит управляющий партнер консалтинговой компании «Сапожников и партнеры» Алексей Сапожников.

По его словам, иногда товар прибывает в Россию и китайский поставщик не может получить свои деньги на протяжении пяти-шести месяцев. Однако нередко поставки продолжаются на условиях постоплаты, добавил Сапожников.