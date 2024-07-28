Теперь для посадки на поезда, курсирующие по внутренним маршрутам ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), можно предъявлять электронное удостоверение личности.

Согласно указу президента Азербайджана от 16 июля 2024 года, электронное удостоверение личности, используемое при регистрации на портале mygov.az, приравнивается к оригиналу физического удостоверения личности.

Теперь каждый гражданин, зарегистрировавшись на портале mygov.az, может получить свои идентификационные данные в виде QR-кода и предъявить этот QR-код для регистрации перед поездкой, отсканировав его валидатором (устройством для проверки данных) у проводника вагона.

АЖД, регулярно расширяющие цифровые возможности для пассажиров, интегрировались в новую систему с целью упрощения и ускорения процесса посадки на поезд. Это позволит пассажирам комфортно путешествовать, даже если по какой-либо причине у них нет при себе физического удостоверения личности.