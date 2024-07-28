Олимпиада: азербайджанская бадминтонистка проиграла и выбыла из борьбы

Отдел спорта

Представительница Азербайджана в бадминтоне Кейша Фатима Захра проиграла на Олимпиаде и второй матч групповой стадии.

Она уступила британке Кристи Гилмоур со счетом 0:2 (13:21, 11:21).

Напомним, в первой игре Захра проиграла бадминтонистке из Китая. На этом наша спортсменка завершила свое выступление на Играх.

Сегодня вечером в мужской части соревнований начнет выступление Эди Рески Двичао.