Олимпиада: азербайджанская бадминтонистка проиграла и выбыла из борьбы
Представительница Азербайджана в бадминтоне Кейша Фатима Захра проиграла на Олимпиаде и второй матч групповой стадии.
Она уступила британке Кристи Гилмоур со счетом 0:2 (13:21, 11:21).
Напомним, в первой игре Захра проиграла бадминтонистке из Китая. На этом наша спортсменка завершила свое выступление на Играх.
Сегодня вечером в мужской части соревнований начнет выступление Эди Рески Двичао.
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