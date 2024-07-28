Гигантский наплыв россиян в Латинскую Америку

Аргентина и Бразилия вошли в число самых популярных направлений для эмиграции россиян после полномасштабного вторжения в Украину, пишет The Wall Street Journal. В общей сложности за 2,5 года войны в эти латиноамериканские страны переехали более 135 тыс. граждан РФ. Аргентина приняла порядка 75 тыс., следует из данных миграционных властей.

Россияне предпочитают селиться в Буэнос-Айресе, преимущественно в районах Палермо и Бельграно, известных своими модными ресторанами. Новые жители открывают русскоязычные салоны красоты, бары, кафе, детские сады и небольшие театры. Также в столице Аргентины много цифровых кочевников. Виза Digital Nomad предоставляется на 180 дней с возможностью однократного продления. Ее может получить любой иностранец, способный документально подтвердить удаленную регулярно оплачиваемую работу. Требований к минимальному уровню оклада нет.

Первыми в Аргентину потянулись беременные россиянки, поскольку эта страна предоставляет новорожденным немедленное гражданство, а их родителям — временный вид на жительство и разрешение на работу, что позволяет им быстро получить местный паспорт.

Впрочем, пустить корни в Аргентине не так легко, учитывая ее многолетнюю историю финансовых потрясений и нынешний экономический кризис. Сейчас страна борется с годовой инфляцией 272%, одной из самых высоких в мире, и уровнем бедности, достигшим 56%.

В Бразилию переехали 60 тыс. россиян. Большинство из них облюбовали город Флорианополис с населением 500 тыс. человек, расположенный на западном берегу острова Санта-Катарина. За 2,5 года войны россияне инвестировали в экономику страны более $300 млн, в основном в недвижимость, согласно оценкам международной консультационной фирмы по вопросам иммиграции Hayman-Woodward, основанным на официальных данных.

Новоприбывшие жители говорят, что их привлекает более прохладный климат в городе и более низкий уровень преступности, чем в Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. В южных штатах Бразилии уже живут потомки многочисленных русских евреев и выходцев из Германии, иммигрировавших после двух мировых войн прошлого века. «Они ищут место, где есть хоть какое-то сходство с тем, откуда они родом», — говорит исполнительный директор Hayman-Woodward Леонардо Фрейтас, объясняя, почему большинство прибывших выбрали юг Бразилии, где сейчас в разгаре зима.

Бразилия также предоставляет льготы новоиспеченным родителям, позволяя иммигрантам подавать заявление на гражданство после рождения ребенка в стране. Паспорт как этой страны, так и Аргентины позволяет свободно ездить в Европейский союз в то время, как с российским документом попасть в Европу стало очень сложно из-за санкций против авиаотрасли, ужесточения визовых требований и других ограничений.