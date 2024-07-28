Сотрудники Гянджинского регионального центра МЧС прибыли на место происшествия и откачали воду из подтопленного тоннеля, обеспечив свободное движение автомобилей.

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о подтоплении тоннеля, расположенного на улице Низами в городе Гяндже из-за интенсивных дождей, что затруднило движение автомобилей.

*** 12:13

Сход селей в Гяндже привел к серьезным последствиям. На дороге Баку – Гянджа сель затопил туннель под мостом у мавзолея Низами на выезде из Гянджи.

В результате движение по шоссе полностью заблокировано, водители перемещаются по альтернативному маршруту.

К месту скопления паводковых вод под мостом на магистрали Баку – Гянджа привлечены сотрудники МЧС.

Отметим, что в западном регионе продолжается дождливая погода.