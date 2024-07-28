Франция заменит Россию в Армении

Франция может построить новый энергоблок Армянской атомной электростанции (АЭС) вместо России. Этот вопрос обсуждался в ходе визита на станцию посла Франции в Армении Оливье Декоттиньи и представителей французской компании Framatom, которая является одним из крупнейших мировых производителей оборудования для атомных электростанций, пишет армянское издание Business Media.

По его данным, руководство АЭС выразило готовность сотрудничать с французской стороной и изучить предложения по реакторным технологиям.

В июне 2023 года в Армении была создана межведомственная рабочая группа по строительству нового атомного энергоблока. При этом срок эксплуатации действующих двух блоков ААЭС продлили до 2036 года и начали работы по их технической модернизации.

Основным подрядчиком, занимающимся вопросами обслуживания АЭС, выступает «Росатом». Ядерное топливо на станцию также поставляется из России. В ноябре 2022 года Армения подписала с «Росатомом» меморандум о строительстве нового энергоблока ААЭС в республике.

Армянская АЭС — единственная в регионе атомная электростанция, которая является одним из основных источников электроэнергии в стране. Она была построена во времена СССР рядом с городом Мецамор. Станция состоит из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-440. Установленная тепловая мощность одного блока составляет 1375 МВт, а электрическая мощность — 440 МВт.