Турецкие спецслужбы ликвидировали двух террористок
Национальная разведывательная организация Турции (MİT) сообщила о ликвидации на территории Ирака террористок «Рабочей партии Курдистана» (РПК) Василю Дуран и Дилан Оклю, собиравшихся атаковать позиции турецкой армии.
Объявленные в розыск террористки пытались проникнуть в зону операции ВС Турции в районе Хакурк для выполнения поставленных перед ними поручений, но не знали, что находятся «на крючке» у MİT. Обе были ликвидированы точным ударом.
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