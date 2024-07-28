После разгрома российских войск: куда движется Африка? - главный вопрос.

Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:32

Разгром отряда «Вагнер» на границе Алжира и Мали ставит целый ряд вопросов, которые мало освещаются и в прессе, и в научной литературе. И главный из них – куда движется Африка и что с этим делать. Африканцев в густонаселенных и пригодных для жизни районах континента становится много. Очень много. Рост населения в том же Сахеле, в частности, в Нигере, Чаде, Мали, год за годом демонстрирует крайне высокие показатели. Одновременно с этим растет и социальная напряженность. Всю эту массу людей надо кормить, а допотопные местные сельскохозяйственные технологии явно это не вытягивают. В племенных группах все больше и больше молодежи, не имеющей перспектив и социальных лифтов. А это рост претензий к власти и соседям из других племен, который в любое время может взорваться вспышками по-африкански беспощадного, с элементами геноцида, кровавого насилия.

Африканские природные ресурсы уже не так привлекают бизнес, отпугивающий рост рисков в сфере безопасности и не меньший рост коррупции местных администраций. Западные компании, в первую очередь французские, заметили это раньше других. И уже на ходу меняют бизнес-модель: добычу полезных ископаемых и их первичную переработку они с легкостью отдают китайцам и туркам, а потом уже спокойно покупают африканскую продукцию низкого уровня передела на мировых рынках. По всей видимости, это представляется им прибыльным, поскольку расходы на безопасность и коррупцию перекладываются на «добывающую сторону». Которая, в свою очередь, тоже пока не чувствует себя в накладе. Это новация в международном разделении труда. И если раньше классикой для получения прибыли являлось владение не только, к примеру, металлургическим заводом, но и месторождением металлов, а также горно-обогатительным комбинатом, то теперь достаточно иметь только завод. При условии, естественно, что он дает востребованную продукцию – высокое качество и в достаточных количествах. Что же до самих африканцев, то эта перенастройка эксплуатации природных ресурсов Черного континента для них самих мало что меняет, они по-прежнему остаются поставщиками своих недр, получая за это минимальную прибыль, только теперь – с новыми экономическими партнерами. Да еще и становятся малоинтересными для Запада, а кто менее интересен, тому меньше платят.

Россия же продолжает идти в Африке своим, весьма своеобразным, путем. Позиционируя себя как лидера антиколониальной борьбы в мировом масштабе, она стремится получить доступ к тому, от чего Запад уже отказался, а китайцы и турки уже активно разрабатывают – к источникам сырья в Африке. То есть, причем абсолютно добровольно, взваливает на себя обязательства по поддержанию безопасности в африканских странах, которые считает своими союзниками. Тем самым становясь одной из сторон бесчисленных местных конфликтов. В истории с разгромом колонны ЧВК «Вагнер» есть один пикантный момент. Движение туарегов, ведущих борьбу за создание независимого государства на территории ряда нынешних африканских государств, «Азавад», осуществившее эту операцию – самое что ни на есть национально-освободительное движение, эталонное как из лаборатории. Которое десятилетиями воюет как с белыми колонизаторами, но и с колонизаторами местного разлива - африканскими диктатурами, которые отказывают туарегам не только в праве на свою государственность, а во многих случаях вообще на существование. А с учетом того, что в движении за освобождение «Азавада» принимают участие не только туареги, но и различные племенные группы, сонгаи, арабы, фульбе, по сути, коалиция народов, населяющих эту территорию, то нетрудно посчитать, сколько Москва приобрела здесь, мягко говоря, недоброжелателей, встав на сторону военной хунты Мали. И теперь ей с этим котлом жить.