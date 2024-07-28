Эрдоган против «западных военных баронов»
От войны России против Украины «никто не выиграл, кроме западных военных баронов», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Никто не выиграл от этого кровопролития, кроме западных военных баронов. Они подливают масло в огонь и делают все возможное, чтобы разжечь его. Мы работаем над установлением мира и стабильности. Мы делали это с первого дня. Мы предотвратили распространение этого огня на Черное море, следуя сбалансированной политике и действуя справедливо между нашими двумя соседями», - сказал Эрдоган.