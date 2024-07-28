Лукашенко предсказывает, когда «решатся все проблемы»

Все проблемные вопросы Союзного государства России и Беларуси, касающиеся советов безопасности и правительств двух стран, будут решены к осени 2024 года, к 25-летию подписания договора о создании союза. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по международным вопросам, сообщает «БелТа».

«Мы договорились, что к этому моменту должны быть закрыты все проблемные вопросы - и по линии совбезов, и по темам правительства», - сказал Лукашенко.

По его словам, такая договоренность достигнута с президентом России Владимиром Путиным.