Мадуро показал миру «средний палец» наша корреспонденция

Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон

Результаты выборов в Венесуэле, где Национальный избирательный совет, парламент и армия находятся под контролем правительства Николаса Мадуро, можно было предсказать со стопроцентной вероятностью. И эти выборы лишний раз подтвердили, что диктаторы власть не отдают. По своей воле никогда.

В Каракасе объявлено, что Мадуро набрал 51 процент голосов, а его соперник, представляющий объединенную оппозицию Эдмундо Гонсалес — 44 процента.

Накануне социологический центр Edison Research, который мониторит и американские выборы, предсказал на основе экзит-полов, что Гонсалес набирает 65 процентов, а Мадуро — всего лишь 31. Венесуэльская независимая фирма Meganalisis дала еще бОльшие цифры Гонсалесу — 65 процентов, а Мадуро — меньше 14. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо говорит, что Гонсалес набрал 70 процентов голосов. «У Венесуэлы новый президент, и это Эдмундо Гонсалес, — объявила она. — Мы победили, и весь мир знает об этом». Весь мир знает, но Мадуро плевать на этот мир и на его реакцию.

Мадуро плевать на мир и на его реакцию

О том, что венесуэльские власти готовят масштабнейший подлог, самый большой в истории страны за последние четверть века, стало ясно в пятницу, когда Каракас закрыл воздушное пространство страны для самолета, на котором должны были прибыть в качестве наблюдателей на выборы четыре экс-президента Латинской Америки: Мексики, Коста-Рики, Панамы и Боливии. «Самолету компании Copa с бывшим президентом Мирейей Москосо и другими экс-президентами не был разрешен вылет из аэродрома Токумен из-за того, что Венесуэла закрыла свое воздушное пространство, - сообщил президент Панамы Хосе Рауль Мулино. – Также было запрещено вылететь из Каракаса другому самолету компании Copa».

Задолго до этого Мадуро отказал наблюдателям из Евросоюза в присутствии на выборах. Но чтобы так плюнуть в лицо бывшим президентам, такого никто в мире до этого не позволял. Торжествующий Мадуро фигурирует на фотографиях с поднятым вверх указательным пальцем. С таким же успехом он мог показать миру и средний палец.

После того как независимые наблюдатели были отсечены, венесуэльская диктатура могла делать все что угодно — никто из зарубежных лидеров ничего не увидит и не услышит. И она полностью скопировала опыт латиноамериканских диктатур, когда все было поменяно местами - голоса оппозиции были приписаны автократу и наоборот.

Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что Эдмундо Гонсалес - законно избранный президент

Был использован весь набор фальсификации. Наблюдателям из народа запрещали присутствовать на участках и видеть протоколы голосования. Так было почти на всех участках Каракаса. В Маракаибо, втором по величине городе Венесуэлы, местные жители сообщили, что у них не было возможности увидеть результат подсчета на абсолютно всех участках. На некоторых урны с бюллетенями на время удалялись, а затем возвращались, но уже с другим содержимым. Часто избиратели, сторонники Эдмундо Гонсалеса, пришедшие на участки, обнаруживали, что они уже проголосовали... в пользу Мадуро.

Людей, готовых голосовать за представителя оппозиции, запугивали с ревом подъезжающие на мотоциклах члены так называемых colectivos — вооруженных банд на службе режима. Так было рядом со зданием школы Andres Bello, где располагался крупнейший избирательный участок Каракаса. В других провинциях одного из жителей бандиты убили, другого зарезали ножом.   

Мачадо говорит, что в руках оппозиции находятся копии 40 процентов протоколов, и они свидетельствуют о значительной победе Эдмундо Гонсалеса. Она обратилась к венесуэльским военным. «Народ Венесуэлы сказал свое слово, — написала Мачадо в социальной сети Х. — Наступило время встать на правильную сторону истории. У вас есть такой шанс прямо сейчас». Но этот призыв сделан из-за бессилия. Оппозиция никак не сможет перетянуть на свою сторону армию с генералами, занимающимися масштабной торговлей наркотиками, в которой к тому же внедрены сотни «инструкторов» из Кубы.

Людей, готовых голосовать за представителя оппозиции, запугивали с ревом подъезжающие на мотоциклах члены так называемых colectivos — вооруженных банд на службе режима

Как отреагирует на происшедшие в Венесуэле чудовищные  фальсификации американский Госдеп? В 2018 году США не признали результаты тогдашних выборов и провозгласили законным лидером Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо. К Америке присоединились еще 50 государств. Эксперимент не удался. Предполагалось, что Гуайдо сможет перетянуть на свою сторону военных. Но они и не пошевелились. А Гуайдо довольно скоро сдулся и теперь проживает в Майами.

Сейчас подлог на выборах значительно более масштабный. И что, Вашингтону теперь провозглашать Эдмундо Гонсалеса президентом? Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть «серьезная обеспокоенность в том, что объявленный результат не отражает воли венесуэльского народа». Блинкен призвал власти этой страны опубликовать все протоколы голосования.

Гуайдо сдулся и теперь проживает в Майами

Мадуро на это вполне может показать янки фигу. Никто никогда не докажет, что он полностью подменил результаты этой кампании, и теперь получит мандат еще 6 лет бесконтрольной власти. А несчастная Венесуэла будет все больше погружаться в болото нищеты и отчаяния.

Накануне опросы выявили, что больше около половины граждан страны (по некоторым данным, до 70 процентов) покинут ее в случае победы Мадуро. Произошло самое худшее, чего опасались как США, так и Латинская Америка. После прихода к власти Мадуро в 2013 году из Венесуэлы бежали семь миллионов человек. Сейчас это число может удвоиться, и тогда эта волна мигрантов затопит соседнюю Колумбию и другие страны континента. Но венесуэльского диктатора это не волнует. Ему будет даже лучше - меньше ртов. Опыт «братской Кубы» показывает, что массовая эмиграция не угрожает властям. Даже если уедет половина их поданных. Как здесь говорят, no hay problema - «нет никакой проблемы».