Мадуро показал миру «средний палец» наша корреспонденция
Результаты выборов в Венесуэле, где Национальный избирательный совет, парламент и армия находятся под контролем правительства Николаса Мадуро, можно было предсказать со стопроцентной вероятностью. И эти выборы лишний раз подтвердили, что диктаторы власть не отдают. По своей воле никогда.
В Каракасе объявлено, что Мадуро набрал 51 процент голосов, а его соперник, представляющий объединенную оппозицию Эдмундо Гонсалес — 44 процента.
Накануне социологический центр Edison Research, который мониторит и американские выборы, предсказал на основе экзит-полов, что Гонсалес набирает 65 процентов, а Мадуро — всего лишь 31. Венесуэльская независимая фирма Meganalisis дала еще бОльшие цифры Гонсалесу — 65 процентов, а Мадуро — меньше 14. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо говорит, что Гонсалес набрал 70 процентов голосов. «У Венесуэлы новый президент, и это Эдмундо Гонсалес, — объявила она. — Мы победили, и весь мир знает об этом». Весь мир знает, но Мадуро плевать на этот мир и на его реакцию.
О том, что венесуэльские власти готовят масштабнейший подлог, самый большой в истории страны за последние четверть века, стало ясно в пятницу, когда Каракас закрыл воздушное пространство страны для самолета, на котором должны были прибыть в качестве наблюдателей на выборы четыре экс-президента Латинской Америки: Мексики, Коста-Рики, Панамы и Боливии. «Самолету компании Copa с бывшим президентом Мирейей Москосо и другими экс-президентами не был разрешен вылет из аэродрома Токумен из-за того, что Венесуэла закрыла свое воздушное пространство, - сообщил президент Панамы Хосе Рауль Мулино. – Также было запрещено вылететь из Каракаса другому самолету компании Copa».
Задолго до этого Мадуро отказал наблюдателям из Евросоюза в присутствии на выборах. Но чтобы так плюнуть в лицо бывшим президентам, такого никто в мире до этого не позволял. Торжествующий Мадуро фигурирует на фотографиях с поднятым вверх указательным пальцем. С таким же успехом он мог показать миру и средний палец.
После того как независимые наблюдатели были отсечены, венесуэльская диктатура могла делать все что угодно — никто из зарубежных лидеров ничего не увидит и не услышит. И она полностью скопировала опыт латиноамериканских диктатур, когда все было поменяно местами - голоса оппозиции были приписаны автократу и наоборот.
Был использован весь набор фальсификации. Наблюдателям из народа запрещали присутствовать на участках и видеть протоколы голосования. Так было почти на всех участках Каракаса. В Маракаибо, втором по величине городе Венесуэлы, местные жители сообщили, что у них не было возможности увидеть результат подсчета на абсолютно всех участках. На некоторых урны с бюллетенями на время удалялись, а затем возвращались, но уже с другим содержимым. Часто избиратели, сторонники Эдмундо Гонсалеса, пришедшие на участки, обнаруживали, что они уже проголосовали... в пользу Мадуро.
Людей, готовых голосовать за представителя оппозиции, запугивали с ревом подъезжающие на мотоциклах члены так называемых colectivos — вооруженных банд на службе режима. Так было рядом со зданием школы Andres Bello, где располагался крупнейший избирательный участок Каракаса. В других провинциях одного из жителей бандиты убили, другого зарезали ножом.
Мачадо говорит, что в руках оппозиции находятся копии 40 процентов протоколов, и они свидетельствуют о значительной победе Эдмундо Гонсалеса. Она обратилась к венесуэльским военным. «Народ Венесуэлы сказал свое слово, — написала Мачадо в социальной сети Х. — Наступило время встать на правильную сторону истории. У вас есть такой шанс прямо сейчас». Но этот призыв сделан из-за бессилия. Оппозиция никак не сможет перетянуть на свою сторону армию с генералами, занимающимися масштабной торговлей наркотиками, в которой к тому же внедрены сотни «инструкторов» из Кубы.
Как отреагирует на происшедшие в Венесуэле чудовищные фальсификации американский Госдеп? В 2018 году США не признали результаты тогдашних выборов и провозгласили законным лидером Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо. К Америке присоединились еще 50 государств. Эксперимент не удался. Предполагалось, что Гуайдо сможет перетянуть на свою сторону военных. Но они и не пошевелились. А Гуайдо довольно скоро сдулся и теперь проживает в Майами.
Сейчас подлог на выборах значительно более масштабный. И что, Вашингтону теперь провозглашать Эдмундо Гонсалеса президентом? Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть «серьезная обеспокоенность в том, что объявленный результат не отражает воли венесуэльского народа». Блинкен призвал власти этой страны опубликовать все протоколы голосования.
Мадуро на это вполне может показать янки фигу. Никто никогда не докажет, что он полностью подменил результаты этой кампании, и теперь получит мандат еще 6 лет бесконтрольной власти. А несчастная Венесуэла будет все больше погружаться в болото нищеты и отчаяния.
Накануне опросы выявили, что больше около половины граждан страны (по некоторым данным, до 70 процентов) покинут ее в случае победы Мадуро. Произошло самое худшее, чего опасались как США, так и Латинская Америка. После прихода к власти Мадуро в 2013 году из Венесуэлы бежали семь миллионов человек. Сейчас это число может удвоиться, и тогда эта волна мигрантов затопит соседнюю Колумбию и другие страны континента. Но венесуэльского диктатора это не волнует. Ему будет даже лучше - меньше ртов. Опыт «братской Кубы» показывает, что массовая эмиграция не угрожает властям. Даже если уедет половина их поданных. Как здесь говорят, no hay problema - «нет никакой проблемы».