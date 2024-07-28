Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 12:56

Результаты выборов в Венесуэле, где Национальный избирательный совет, парламент и армия находятся под контролем правительства Николаса Мадуро, можно было предсказать со стопроцентной вероятностью. И эти выборы лишний раз подтвердили, что диктаторы власть не отдают. По своей воле никогда. В Каракасе объявлено, что Мадуро набрал 51 процент голосов, а его соперник, представляющий объединенную оппозицию Эдмундо Гонсалес — 44 процента. Накануне социологический центр Edison Research, который мониторит и американские выборы, предсказал на основе экзит-полов, что Гонсалес набирает 65 процентов, а Мадуро — всего лишь 31. Венесуэльская независимая фирма Meganalisis дала еще бОльшие цифры Гонсалесу — 65 процентов, а Мадуро — меньше 14. Лидер оппозиции Мария Корина Мачадо говорит, что Гонсалес набрал 70 процентов голосов. «У Венесуэлы новый президент, и это Эдмундо Гонсалес, — объявила она. — Мы победили, и весь мир знает об этом». Весь мир знает, но Мадуро плевать на этот мир и на его реакцию.

О том, что венесуэльские власти готовят масштабнейший подлог, самый большой в истории страны за последние четверть века, стало ясно в пятницу, когда Каракас закрыл воздушное пространство страны для самолета, на котором должны были прибыть в качестве наблюдателей на выборы четыре экс-президента Латинской Америки: Мексики, Коста-Рики, Панамы и Боливии. «Самолету компании Copa с бывшим президентом Мирейей Москосо и другими экс-президентами не был разрешен вылет из аэродрома Токумен из-за того, что Венесуэла закрыла свое воздушное пространство, - сообщил президент Панамы Хосе Рауль Мулино. – Также было запрещено вылететь из Каракаса другому самолету компании Copa». Задолго до этого Мадуро отказал наблюдателям из Евросоюза в присутствии на выборах. Но чтобы так плюнуть в лицо бывшим президентам, такого никто в мире до этого не позволял. Торжествующий Мадуро фигурирует на фотографиях с поднятым вверх указательным пальцем. С таким же успехом он мог показать миру и средний палец. После того как независимые наблюдатели были отсечены, венесуэльская диктатура могла делать все что угодно — никто из зарубежных лидеров ничего не увидит и не услышит. И она полностью скопировала опыт латиноамериканских диктатур, когда все было поменяно местами - голоса оппозиции были приписаны автократу и наоборот.

Был использован весь набор фальсификации. Наблюдателям из народа запрещали присутствовать на участках и видеть протоколы голосования. Так было почти на всех участках Каракаса. В Маракаибо, втором по величине городе Венесуэлы, местные жители сообщили, что у них не было возможности увидеть результат подсчета на абсолютно всех участках. На некоторых урны с бюллетенями на время удалялись, а затем возвращались, но уже с другим содержимым. Часто избиратели, сторонники Эдмундо Гонсалеса, пришедшие на участки, обнаруживали, что они уже проголосовали... в пользу Мадуро. Людей, готовых голосовать за представителя оппозиции, запугивали с ревом подъезжающие на мотоциклах члены так называемых colectivos — вооруженных банд на службе режима. Так было рядом со зданием школы Andres Bello, где располагался крупнейший избирательный участок Каракаса. В других провинциях одного из жителей бандиты убили, другого зарезали ножом. Мачадо говорит, что в руках оппозиции находятся копии 40 процентов протоколов, и они свидетельствуют о значительной победе Эдмундо Гонсалеса. Она обратилась к венесуэльским военным. «Народ Венесуэлы сказал свое слово, — написала Мачадо в социальной сети Х. — Наступило время встать на правильную сторону истории. У вас есть такой шанс прямо сейчас». Но этот призыв сделан из-за бессилия. Оппозиция никак не сможет перетянуть на свою сторону армию с генералами, занимающимися масштабной торговлей наркотиками, в которой к тому же внедрены сотни «инструкторов» из Кубы.

Как отреагирует на происшедшие в Венесуэле чудовищные фальсификации американский Госдеп? В 2018 году США не признали результаты тогдашних выборов и провозгласили законным лидером Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо. К Америке присоединились еще 50 государств. Эксперимент не удался. Предполагалось, что Гуайдо сможет перетянуть на свою сторону военных. Но они и не пошевелились. А Гуайдо довольно скоро сдулся и теперь проживает в Майами. Сейчас подлог на выборах значительно более масштабный. И что, Вашингтону теперь провозглашать Эдмундо Гонсалеса президентом? Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть «серьезная обеспокоенность в том, что объявленный результат не отражает воли венесуэльского народа». Блинкен призвал власти этой страны опубликовать все протоколы голосования.