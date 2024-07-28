Не терять надежду и не бояться ЭКО

Джейхун Наджафов, собкор 13:19

Несколько дней назад, а именно 25 июля, отмечался Всемирный день эмбриолога. Дата выбрана не случайно – в этот день 1975 года появилась на свет Луиза Браун, первый в мире ребенок, родившийся с помощью методики экстракорпорального оплодотворения. За разработку технологии ЭКО ученый из Великобритании Роберт Эдвардс в 2010 году стал лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Это был прорыв в науке, событие принесло надежду тем, кто по разным причинам не мог зачать ребенка естественным путем, это стало технологической революцией в лечении бесплодия. На сегодняшний день, по данным международных организаций, 15% пар во всем мире страдает от бесплодия. И более 8 миллионов детей на планете родились с помощью ЭКО. В Азербайджане остается актуальной проблема бесплодия, рождение детей с генетическими заболеваниями. В решении этих проблем экстракорпоральное оплодотворение играет важную роль. Как рассказала haqqin.az заведующая отделением вспомогательных технологий репродуктивного здоровья НИИ Акушерства и гинекологии, доктор философии в области медицины, доцент Хаяла Тахмази, процедуры по искусственному оплодотворению в Азербайджане начали проводить с 2000 года. Вначале эта технология применялась в Центре планирования семьи и на базе НИИ Акушерства и гинекологии, а с 2012 года - в частных медучреждениях Баку. К сожалению, из-за отсутствия законодательства по сфере экстракорпорального оплодотворения данный сектор практически не регулируется соответствующими госучреждениями. К примеру, нет контроля за сферой донорства, регистрацией ЭКО-процедур в частном секторе, другими аспектами применения этой технологии, обозначенными в проколах ВОЗ по искусственному оплодотворению. По этой же причине мы не знаем точного числа ЭКО-детей в Азербайджане. Но очевидно, что их не менее нескольких тысяч, сказала врач.

По ее словам, показанием к искусственному оплодотворению служит неэффективность консервативного лечения бесплодия. Так, существуют клинические показания в отношении страдающих бесплодием мужчин и женщин, генетические наследственные заболевания, к примеру, талассемия. Стоимость процедуры ЭКО остается высокой, и это связано с ценами на импортные лекарства и используемые материалы. При налаживании производства применяемых при ЭКО медицинских препаратов внутри страны или субсидировании импорта, естественно, снижается себестоимость процедур искусственного оплодотворения, сказала она. К сожалению, есть проблема ментального характера - большинство родителей ЭКО-детей предпочитает скрывать их рождение путем искусственного оплодотворения, замечает врач. «В европейских странах, наоборот, об этом родители открыто говорят, делятся радостью рождения долгожданного ребенка. Однако у нас отношение к ЭКО по непонятной причине не совсем доверительное. Видимо, поэтому часто к нам обращаются женщины и мужчины после того, как много лет безуспешно лечились консервативным методом. Они потеряли драгоценное время. Чем раньше пациенты с бесплодием обращаются к нам, тем больше шансов на эффективный результат. Хочется обратиться к нашим гражданам, которые относятся с недоверием, иногда с предвзятым отношением к экстракорпоральному оплодотворению: ЭКО — это обычное лечение, такое же, как и любая трансплантация органов. В пересадке яйцеклетки нет ничего неестественного. Оплодотворение называют искусственным только потому, что процессы, которые должны были идти в организме, по ряду причин не происходят, мы создаем условия, чтобы эти процессы шли вне организма», - рассказывает Хаяла Тахмази.