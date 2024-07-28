Джемаль Бустани, автор haqqin.az 13:31

Израильская тяжелая артиллерия нанесла удары по 15 населенным пунктам на востоке и юге Ливана. А глава ливанского МИД в интервью саудовскому телеканалу Al Hadath заявил, что «Хезболла» готова принять условия Израиля и отойти за реку Литани, подальше от спорных участков израильско-ливанской границы. Цены на нефть выросли в понедельник на фоне опасений расширения конфликта на Ближнем Востоке. Военно-политический кабинет Израиля решил - массированной атаке на Ливан быть, но добавил при этом, что «цель избрана стратегическая, но ограниченная». Если сжато оценить эти новости, идущие в непрерывном режиме, то будет выглядеть примерно так: война изо всех сил стучится в двери, но что израильтяне, что «Хезболла» не спешат на этот настойчивый стук бежать, чтобы открыть.

Шейх Насралла понял, какую критическую ошибку он совершил, восстановив против себя двухмиллионную друзскую общину по всему Ближнему Востоку. А люди это крайне серьезные, с ними боится связываться даже Башар Асад и король Иордании – и теперь «Хезболла» будет вынуждена искать пути примирения с друзами, всячески их умащивая и задабривая. А пролитую кровь на Востоке помнят долго. Но военное и политическое руководство Израиля, сколько бы воинственные заявления оно не делало, тоже не хочет большой войны. Что вполне понятно – усталость армии, зависшая, но не прекращенная война в Газе, нехватка боеприпасов. Поэтому сейчас это руководство занято лихорадочными подсчетами: как бы так ударить в ответ, чтобы и лицо сохранить, и не допустить масштабной войны в регионе. Словом, вырисовывается сценарий, что нынешнее противостояние ограничится тем, что Израиль обязательно ответит, «Хезболла» - отреагирует на ответ, после чего вопрос будет исчерпан. Как это было в ситуации недавней ракетной атаки Израиля Ираном – один в один, разница будет лишь в технических деталях, но непринципиальная.