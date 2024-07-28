В Украине убили индийца: его обманом отправили на войну
Индиец, обманом завербованный в российскую армию, погиб на войне в Украине, сообщает AFP со ссылкой на его родственников.
Как пишет агентство, это уже пятая подтвержденная смерть гражданина Индии за последнее время. 22-летний Рави Мун отправился в Россию в январе, после того как частный агент по трудоустройству пообещал ему работу в сфере транспорта, сообщил его брат Аджай. Однако на месте его обучили владению оружием и в марте отправили на фронт.
«Потеряв с ним связь, я обратился в посольство Индии в Москве, где нам сообщили, что мой брат умер», — сказал Аджай, добавив, что посольство попросило семью прислать образцы ДНК для опознания тела Муна.
Родственники также обратились за помощью в офис премьер-министра Индии Нарендры Моди, чтобы вернуть тело на родину.
На прошлой неделе МИД Индии заявил, что правительство продолжает работать с российскими властями, чтобы вернуть около 50 индийцев, воюющих в российской армии. В начале июля стало известно, что российские власти начали выплачивать компенсации семьям граждан Индии, которые были завербованы на войну и погибли там. Этот вопрос Моди поднимал на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.