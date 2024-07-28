В Украине убили индийца: его обманом отправили на войну

Индиец, обманом завербованный в российскую армию, погиб на войне в Украине, сообщает AFP со ссылкой на его родственников.

Как пишет агентство, это уже пятая подтвержденная смерть гражданина Индии за последнее время. 22-летний Рави Мун отправился в Россию в январе, после того как частный агент по трудоустройству пообещал ему работу в сфере транспорта, сообщил его брат Аджай. Однако на месте его обучили владению оружием и в марте отправили на фронт.