Вирусный гепатит в вопросах и ответах

13:37

Специалист-эксперт Министерства здравоохранения Эмин Мамедов рассказывает в интервью о гепатитном вирусе, как он передается, каковы симптомы этого вируса, и можно ли с помощью вакцинации против гепатита А и В полностью защититься от этого недуга. - Вирусы гепатитов А и Е попадают в организм человека с загрязненной водой, пищей или через немытые руки (фекально-оральный механизм передачи). В свою очередь, гепатиты B, C и D могут распространяться при контакте с инфицированными биологическими жидкостями, такими как кровь, слюна, вагинальные выделения и семенная жидкость. В некоторых случаях больные даже не помнят, где и как они заразились, и зачастую отказываются в этом признаться. С целью обезопасить себя важно бережно относиться ко многим средствам личной гигиены. Например, рекомендуется иметь личные кусачки для ногтей, расчески, зубные щетки, инструменты для дамского маникюра и др. Любое оборудование, которое может контактировать с кровью или биологическими жидкостями, перед использованием другими людьми должно быть стерилизовано.

- Каковы симптомы вируса гепатита? - Основным органом-мишенью этих вирусов является печень, которую они повреждают и разрушают. Незаметно для вас каждый день ваша печень выполняет более 500 жизненно важных функций, поддерживая вашу жизнь. Однако заражение вирусным гепатитом тоже протекает бесшумно, симптомы появляются только после прогрессирования заболевания. Основным симптомом заболевания печени является слабость, упадок сил и быстрая утомляемость. Вирус имеет острое и хроническое течение. При остром вирусном гепатите у больного желтеют кожа и белки глаз, наблюдаются слабость, потеря аппетита, тошнота и др. Острый гепатит А иногда еще называют желтухой. Человек может заразиться этим вирусом однократно. Это наблюдается при выраженной желтухе. В некоторых случаях это может вызвать острую печеночную недостаточность. В этот период важно, чтобы пациенты не волновались и не нагружали печень лишними дополнительными лекарственными препаратами. В первые 14 дней после появления симптомов необходимо избегать контактов, чтобы не заразить других людей, а также обратиться к врачу. Гепатиты В и С протекают в более легкой форме. Пациенты часто не подозревают о своем заболевании и вирус обнаруживается случайно во время обследований. Большинство больных гепатитом В имеют иммунологический статус. То есть хотя вирус и обнаруживается в крови, но не повреждает печень. Эта группа больных не лечится, однако остается под наблюдением. Больные могут заразить других, поэтому членам семей носителей рекомендуется сделать прививку от гепатита В. Порой у пациентов с гепатитом B также обнаруживается вирус гепатита D. Вместе эти два вируса могут вызвать серьезные осложнения в печени и вызвать цирроз печени. Вирус гепатита D может размножаться только при попадании в организм вируса гепатита В. Гепатит С редко протекает в острой форме, и у большинства пациентов развивается хроническое заболевание печени. Носительства гепатита С не существует. Если вирус обнаружен в крови, то его необходимо лечить. Гепатит Е — редкий тип вируса гепатита, распространенный в основном в регионе Восточной и Южной Азии, и считается заболеванием, которое излечивается самостоятельно в течение трех недель. - Как лечить вирусный гепатит? - Прежде всего, хотелось бы отметить, что хотя полного излечения от вируса гепатита В не существует, однако мы можем «заморозить» этот вирус и предотвратить поражение печени. Специфического лечения от гепатита А и Е не существует ввиду того, что обычно вирус проходит самостоятельно без длительных последствий для здоровья. Гепатит С – это вирус, который можно полностью вылечить за два-три месяца. В настоящее время имеющимися современными лекарствами можно полностью избавиться от этого заболевания. Доступность препаратов очень важна для лечения хронических заболеваний печени.