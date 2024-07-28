Али Асадов поздравил новоназначенного первого вице-президента Ирана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов направил поздравительное письмо Мохаммеду Резе Арефу в связи с его назначением на должность первого вице-президента Исламской Республики Иран, сообщили в пресс-службе Кабмина.

В письме подчеркивается, что Азербайджан придает большое значение отношениям, построенным с Ираном на прочных основах, таких как общие религиозно-культурные корни, взаимное уважение и добрососедство.

Выражена готовность к совместным шагам по дальнейшему укреплению азербайджано-иранских отношений и расширению взаимовыгодного сотрудничества.