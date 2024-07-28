Противница помощи Украине надеется на победу

Альянс Сары Вагенкнехт может надеяться на немало голосов на сентябрьских местных выборах на востоке Германии, но планирует связать возможные правительственные переговоры в восточных землях с урегулированием войны в Украине. Об этом сообщило издание Spiegel.

По мнению основательницы партии BSW Сары Вагенкнехт, поддерживать Украину оружием – это неправильный способ обращения с Россией. Соответственно, она хочет поставить потенциальные коалиции в восточных землях Германии в зависимость от позиции ее партнеров по войне в Украине.

"Мы будем участвовать только в правительстве земли, которое на федеральном уровне также займет четкую позицию в пользу дипломатии и против подготовки к войне", – заявила леворадикальная Вагенкнехт в интервью информационному агентству dpa.

По ее словам, понятно, "что новая гонка вооружений поглотит миллиарды, которые срочно нужны на школы, больницы, жилье и более высокие пенсии".