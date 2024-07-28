Аскер Манафов, собкор 14:18

Резонансное расследование по делу Рамина Исаева, занимавшего различные должности в ряде компаний, привлекло внимание азербайджанской общественности. Исаев был арестован Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджанской Республики в связи с присвоением кредита в размере 16 миллионов манатов, выданного в период с 2012 по 2014 год. Международный банк Азербайджана выдал этот кредит компании, связанной с Baghlan Group, в которой Исаев занимал руководящую должность. В результате в отношении Исаева была избрана мера пресечения в виде ареста. Однако в ходе следствия стали всплывать и другие подробности преступной деятельности Исаева. В том числе в период, когда он возглавлял компанию SOCAR AQS и был отстранен от работы из-за грубых нарушений и наличия обоснованных подозрений в совершении растрат и других злоупотреблений, после чего в 2020 году было начато расследование его деятельности на посту директора компании.

Чтобы избежать ответственности за содеянное, Исаев покинул Азербайджан, получил в середине 2022 года гражданство Турции и новые официальные документы на имя Рамин Али Хакан. Незаконно присвоив значительные финансовые ресурсы, принадлежавшие компании SOCAR AQS, Исаев быстро привык к богатому образу жизни, вложив часть присвоенных средств в банки Турции и других стран, а также приобретя недвижимость в элитных районах Стамбула. На какое-то время турецкое гражданство и новое имя помогли ему скрыться от правосудия и спрятать присвоенные активы от соответствующих органов Азербайджана. В ходе расследования были выявлены многочисленные преступные схемы, которые использовал Исаев. К примеру, его родственники, создававшие многочисленные подставные компании, которые регистрировали на свое имя, по прямому указанию Исаева приобретали товары, материалы, оборудование для SOCAR AQS и оказывали различные услуги. Они также сдавали в аренду землю по завышенным ценам, в результате чего компания понесла миллионные убытки. При этом Исаев не только крал финансовые ресурсы и получал многочисленные откаты, но и использовал в преступных целях бренды известных международных компаний. К примеру, он переименовал одну из компаний, записанную на имя родственника, в Baker Energy, фактически присвоив бренд и репутацию известной американской фирмы. Преступными мотивами характеризовался практически каждый шаг «бизнес-деятельности» Рамина Исаева. Например, сговор с гражданином Китая Таном Тингом, с которым Исаев использовал ряд компаний КНР для хищения и вывода средств. Следует отметить, что гражданин КНР Тан Тинг, известный как Костя Тинг, за мошеннические действия объявлен правоохранительными органами Китая в международный розыск и в данный момент скрывается от правосудия.

Другим примером преступных схем Рамина Исаева является эпизод, связанный с арендой земельного участка у компании «Улдуз». В договоре на аренду трех гектаров земли компании «Улдуз», которая была зарегистрирована на имя шурина сестры Исаева, с 2015 по 2020 год были выплачены за аренду 4,1 миллиона манатов при фактической стоимости аренды этого земельного участка в 278 тысяч манатов. Интересно, что фирма «Улдуз» была спешно переоформлена на родственников Исаева как раз после того, как был составлен изначальный договор с ценой в десять раз меньше той, которую впоследствии Исаев выставил своему работодателю. В результате только по данному эпизоду Рамин Исаев, будучи директором SOCAR AQS, нанес своей же компании ущерб на сумму в 3,8 миллиона манатов. Реализуя подобные схемы, Исаев не стеснялся фальсифицировать отчетность компании для сокрытия своих преступлений. К примеру, чтобы скрыть реальные финансовые потери одного из проектов SOCAR AQS, реализуемого в Народной Республике Бангладеш, Рамин Исаев подготовил фальшивые финансовые документы от имени бангладешской компании «Бапекс», в которых было указано, что эта компания должна выплатить SOCAR AQS 12 миллионов 400 тысяч долларов, и заставил подчиненных подписать поддельные документы. Таким образом, Исаев сумел выжать из этой аферы максимум, показав в годовых отчетах завышенные доходы, получив за них премию от компании, а также выбив на основании этой фальшивки кредит у одного из азербайджанских банков. В настоящее время указанный факт также расследуется в рамках возбужденного против Исаева уголовного дела.

В ходе расследования было установлено, что Исаев заключил договор с компанией Rotana Lojistik Import Export ve Diş Ticaret Limited Şirketi (Rotana), зарегистрированной в Турции. И хотя Rotana не оказывала SOCAR AQS никаких услуг, по указанию и за подписью Рамина Исаева ей было выплачено 306 000 долларов (520 000 манатов). На основании жалобы, поданной SOCAR AQS, прокуратура Турции возбудила по этому кейсу уголовное дело в отношении этой компании. Предварительное следствие выявило, что Rotana неоднократно получала переводы в особо крупных размерах от азербайджанских компаний, не оказывая взамен никаких услуг, после чего эти деньги обналичивались непосредственно в Турции. В настоящее время расследование в связи с фактом незаконного ввоза денег и отмывания «грязных» денег продолжается. Используя компанию SOCAR AQS в личных целях, Исаев нанял на работу более тридцати родственников без каких-либо профессиональных навыков и назначил им высокие зарплаты, не соответствовавшие занимаемым должностям. Мало того, Рамин Исаев фактически закрывал глаза на тот факт, что некоторые из нанятых им сотрудников получали зарплату, даже не приходя на работу. К примеру, Рамин Исаев принял на службу в SOCAR AQS пять членов известного музыкального ансамбля (название этого ансамбля следствие пока не оглашает – ред.) в качестве специалистов по… стратегическим проектам и логистике, выплатив им в период с 2016 по 2020 год в общей сложности около 500 тысяч манатов. Чтобы создать себе имидж высокообразованного, передового топ-менеджера, необходимый для реализации преступных планов, Рамин Исаев скрытно и без каких-либо согласований оплачивал за счет денег работодателя свое обучение и связанные с ним расходы в престижных университетах США, включая Массачусетский технологический институт (MIT), а также из средств компании делал различные пожертвования. 16 августа 2018 года и 10 июня 2019 года Исаев пожертвовал Гарвардской школе Кеннеди из средств компании в общей сложности 100 000 долларов, представив их как свой личный вклад. Эти внушительные суммы были потрачены только для того, чтобы имя Исаева было указано в качестве донора на веб-сайте этого престижного образовательного учреждения, а он, соответственно, мог указать «липовый титул» как часть своих «достижений» на ниве бизнеса.

После того как против Исаева было возбуждено уголовное дело, Гарвардская школа бизнеса исключила его имя из списка благотворителей. Следует отметить, что преступная активность Исаева продолжалась даже после его увольнения. Руководствуясь чувством мести и пытаясь замести следы преступлений, Рамин Исаев уже после отстранения от должности директора SOCAR AQS поручил своему близкому человеку - бывшему руководителю отдела информационных технологий компании - осуществить кибератаку на серверы компании, что и было сделано. В связи с этим в отношении данного лица (его имя следствие не называет – ред.) было возбуждено уголовное дело по статьям 272.1 и 273.2 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики и проведено расследование. Более того, для оказания давления на процесс независимого аудита и расследования, проводимого в компании, Рамин Исаев, используя различные электронные адреса, рассылал угрозы и распространял клеветнические материалы о компании SOCAR AQS, ее руководстве и акционерах. Как стало известно редакции haqqin.az из достоверных источников, должностные злоупотребления и ошибки Рамина Исаева не ограничивались периодом его деятельности в SOCAR AQS, но охватывают прежние места его работы. Так, в то время, когда Рамин Исаев занимал должность менеджера по развитию регионального бизнеса в британской нефтегазовой сервисной компании KCA Deutag, из-за допущенных ошибок и неспособности выполнять возложенные на него задачи руководство KCA Deutag приняло решение не продлевать с ним трудовой договор. Зная об этом, Исаев стал угрожать компании KCA Deutag. В 2009 году в попытке опорочить ее руководство он направлял клеветнические письма послам Великобритании и США в Азербайджане, а также запугивал и угрожал физической расправой главе офиса компании в Азербайджане, которому пришлось обратиться за помощью к начальнику службы безопасности посольства Великобритании в Баку.