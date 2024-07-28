США отмечают значительный прогресс Азербайджана

Госдепартамент США, касаясь вопроса об изменении внешней политики Вашингтона после возможной смены американской администрации, отметил, что внешняя политика правительства может меняться при разных президентских администрациях, однако основные принципы внешней политики США остаются без изменений, заявили в Госдепе, отвечая на вопросы армянской службы «Радио Свобода».

Отвечая на вопросы, касающиеся недавних армяно-американских учений, а также реакции Азербайджана на них, Госдепартамент отметил, что официальный Вашингтон имеет давние партнерские отношения с Арменией, примером которых является стабильное сотрудничество с Национальной гвардией Канзаса в рамках госпрограммы партнерства Минобороны США.

«Соединенные Штаты имеют отдельные отношения в области обороны и безопасности с Азербайджаном, включая сотрудничество в многонациональных военных учениях: недавние Agile Spirit в Грузии, «Партнерство ради мира» НАТО и ряд других двусторонних форматов, как госпрограмма партнерства Министерства обороны США», - отметил он.

Говоря о ситуации на Южном Кавказе, а также вопросах, связанных с региональной стабильностью, Госдепартамент США подтвердил заявление своего представителя в ходе последнего брифинга: «Армения и Азербайджан продолжают добиваться значительного прогресса на пути к заключению мирного соглашения, и мы полны решимости поддержать этот процесс. Время мира пришло».

В Госдепе также ответили на вопрос, может ли американская внешняя политика на Южном Кавказе претерпеть изменения после возможной по итогам выборов в США смены правящей администрации, отметив, что Госдеп является беспартийным учреждением.