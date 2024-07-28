Названа преемница Ким Чен Ына

Согласно докладу национальной разведслужбы Южной Кореи, власти КНДР намекают, что Чжу Э будет вероятной преемницей отца, и «корректируют частоту ее контактов с внешним миром», а также ее непубличную деятельность.

В прошлом в более 60% случаев Чжу Э сопровождала отца на военные мероприятия и «лишь частично участвовала в экономической деятельности». При этом разведка не исключает, что преемник лидера КНДР может измениться.

Власти Южной Кореи утверждают, что Ким Чен Ын весит 140 кг и страдает сильным ожирением, а его индекс массы тела составляет около 40, что значительно превышает стандарт (25), из-за чего он попадает в группу высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний.

«У него начали проявляться симптомы высокого кровяного давления и диабета, когда ему было около 30 лет, и если его нынешнее состояние здоровья не улучшится, у него может развиться сердечно-сосудистое заболевание. Могут возникнуть ситуации, которые трудно лечить только существующими лекарствами», - говорится в докладе.