Магомед Абдуллаев (свыше 92 кг) проиграл немцу Нелви Раману Тиафаку со счетом 0:5 и завершил выступление на Играх.

На Олимпийских играх в Париже продолжается боксерский турнир.

Сегодня на ринг Paris Arena Nord выйдут два азербайджанских боксера – Магомед Абдуллаев (свыше 92 кг) и Малик Гасанов (63,5 кг).

Абдуллаев в 1/8 финала померится силами с немцем Нелви Раманом Тиафаком. Этот бой начнется примерно в 14:50 по бакинскому времени.

Гасанов на этой же стадии будет боксировать с грузином Лашей Гурули. Поединок стартует приблизительно в 22:50.

Напомним, вчера свой бой выиграл Альфонсо Домингес (92 кг) и вышел в четвертьфинал. Наш боксер победил 2-кратного олимпийского чемпиона с Кубы. Следующий соперник – казах Айбек Оралбай.