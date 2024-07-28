Банк ABB предлагает уникальную возможность для тех, кто собирает первоначальный взнос на покупку квартиры, дома или дачи. Теперь условия продукта «Депозитная ипотека» стали еще более выгодными для клиентов.

Этот продукт позволяет клиентам размещать накопительные депозиты на выгодных условиях в надежном банке страны, собирая первоначальный взнос на ипотеку, а также приобретать жилье на льготных условиях.

Клиент открывает счет «Депозитная ипотека» в Банке ABB и ежемесячно вносит на него минимум 300 AZN. На накопленные средства начисляется до 9,5% годовых согласно условиям вклада. Договор можно заключить на срок 12, 24 или 36 месяцев по желанию клиента. По завершении срока вклада клиент может использовать накопленные средства в качестве части первоначального взноса на покупку желаемого жилья. Более того, клиент получает возможность воспользоваться льготными условиями для получения ипотечного кредита.

Условия ипотеки:

- Годовая процентная ставка: от 10%;

- Максимальная сумма кредита: до 500 000 AZN;

- Срок кредита: до 25 лет;

- Первоначальный взнос: 15%;

- Комиссия: отсутствует.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном веб-сайте abb-bank.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.