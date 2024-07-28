Иски Зурабишвили и оппозиции объединят

Иски президента Грузии Саломе Зурабишвили, оппозиционных депутатов парламента, а также неправительственных организаций, которые они подали в Конституционный суд против «закона об иноагентах», будут объединены. Об этом сообщают грузинские СМИ.

«Все три иска [против закона об иноагентах] будут рассматриваться в рамках одного делопроизводства. Нам понадобится как минимум месяц, чтобы не только прочитать иски, но и провести сравнительное правовое исследование. Иски будут рассматриваться в формате пленума», - сказал председатель Конституционного суда Мераб Турава.

Конституционному суду понадобится как минимум месяц, чтобы изучить и дать правовую оценку искам против закона об «иноагентах».