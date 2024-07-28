«Восхождение» на железнодорожных рельсах
Растет интерес сотрудников ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) к конкурсу Yüksəliş, учрежденному Указом президента Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым от 26 июля 2019 года в целях обеспечения выявления и поддержки перспективных руководителей, которые обладают высоким уровнем интеллекта и управленческими навыками, а также создания в стране банка кадрового резерва.
За 4 года проведения конкурса в нем приняли участие 32 сотрудника АЖД: 18 из них вышли в полуфинал, 10 — в финал. Сотрудникам, принявшим участие в полуфинальном и финальном этапах, была оказана поддержка в карьерном росте.
В этом году двое сотрудников «Азербайджанских железных дорог» — директор департамента стратегического развития Анар Гасымов и главный финансовый администратор ООО ADY Express Кямал Гусейнов — стали победителями Yüksəliş. Трое других сотрудников организации – начальник финансового департамента Мурад Агамамедов, заместитель начальника департамента инфраструктуры Самир Газиев и специалист департамента стратегического развития Айхан Мамедов – дошли до полуфинала конкурса. В целом за все четыре года проведения Yüksəliş число победителей из числа сотрудников АЖД достигло шести человек.
Директор департамента стратегического развития Анар Гасымов, ставший одним из победителей конкурса, поделился своими впечатлениями, отметив, что в государственном секторе страны проходят важные трансформационные процессы: «Эти процессы поддерживают переход к новым взглядам на современные методы управления, инновации и роль креативного человеческого фактора, признанные во всем мире. Конкурс Yüksəliş является великолепной платформой для применения современных методов управления и проверки нашей адаптивности к новым подходам. Мы выражаем глубокую благодарность президенту страны господину Ильхаму Алиеву за возможности, созданные для молодых специалистов».
Сотрудник АЖД Кямал Гусейнов отметил, что в 2022 году он вышел в финал Yüksəliş, но звание победителя завоевал только в этом году: «Для каждого участника конкурса важны настойчивость, терпение и устойчивость к стрессу. Моя основная цель участия – получить богатый опыт в области управления под наставничеством руководителей, вносящих значительный вклад в развитие государственного или частного сектора страны».
Следует отметить, что для обеспечения профессионального прогресса своих сотрудников и их успешного участия в местных и международных конкурсах АЖД реализует такие программы, как «Развитие лидерских качеств» и «Флагман». Эти программы направлены на выявление талантов с высоким лидерским потенциалом среди сотрудников, работающих как на руководящих, так и на не руководящих должностях, и способствуют их карьерному росту. В частности, программа «Флагман» включает в себя процессы выявления сотрудников с высоким потенциалом, укрепления их управленческих навыков, разработки индивидуальных программ развития, подготовки молодых последователей на ответственные позиции и поощрения сотрудников.
Кроме того, АЖД начали проект по созданию современной цифровой учебной платформы LMS (Learning Management System), отвечающей современным требованиям. Обширные и постоянно обновляемые онлайн-обучающие и образовательные материалы на платформе также будут доступны сотрудникам, работающим в регионах. Помимо этого, для повышения знаний и навыков сотрудников в регионах планируется реализация проекта «Мобильный учебный вагон».
АЖД проводит опросы среди сотрудников с целью изучения их удовлетворенности и определения потребностей в обучении. Таким образом, на 2024 год была определена потребность в технической подготовке по 78 наименованиям по специальностям железнодорожного транспорта, 38 из которых уже реализованы — 22 тренинга были организованы за счет внешних ресурсов и 16 за счет внутренних. Всего в обучении приняли участие 749 сотрудников.
Помимо технических учебных курсов, продолжается выполнение и корпоративных учебных программ. По статистике, за первые 6 месяцев 2024 года было организовано 145 учебных курсов для 2575 слушателей, из которых 23 курса были проведены за счет внутренних ресурсов, а 122 – за счет внешних.
Также следует отметить, что в целях постоянного удовлетворения потребностей сотрудников в обучении, управления знаниями, эффективной организации обмена компетенциями и опытом в АЖД создан Центр обучения и развития. Центр будет способствовать долгосрочной подготовке сотрудников организации, а также станет в регионе значимой платформой для изучения и применения передовых практик.
АЖД и в будущем продолжит реализацию образовательных программ и тренингов, способствующих карьерному росту своих сотрудников.