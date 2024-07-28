«Восхождение» на железнодорожных рельсах

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Растет интерес сотрудников ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) к конкурсу Yüksəliş, учрежденному Указом президента Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым от 26 июля 2019 года в целях обеспечения выявления и поддержки перспективных руководителей, которые обладают высоким уровнем интеллекта и управленческими навыками, а также создания в стране банка кадрового резерва. За 4 года проведения конкурса в нем приняли участие 32 сотрудника АЖД: 18 из них вышли в полуфинал, 10 — в финал. Сотрудникам, принявшим участие в полуфинальном и финальном этапах, была оказана поддержка в карьерном росте. В этом году двое сотрудников «Азербайджанских железных дорог» — директор департамента стратегического развития Анар Гасымов и главный финансовый администратор ООО ADY Express Кямал Гусейнов — стали победителями Yüksəliş. Трое других сотрудников организации – начальник финансового департамента Мурад Агамамедов, заместитель начальника департамента инфраструктуры Самир Газиев и специалист департамента стратегического развития Айхан Мамедов – дошли до полуфинала конкурса. В целом за все четыре года проведения Yüksəliş число победителей из числа сотрудников АЖД достигло шести человек.

Директор департамента стратегического развития Анар Гасымов, ставший одним из победителей конкурса, поделился своими впечатлениями, отметив, что в государственном секторе страны проходят важные трансформационные процессы: «Эти процессы поддерживают переход к новым взглядам на современные методы управления, инновации и роль креативного человеческого фактора, признанные во всем мире. Конкурс Yüksəliş является великолепной платформой для применения современных методов управления и проверки нашей адаптивности к новым подходам. Мы выражаем глубокую благодарность президенту страны господину Ильхаму Алиеву за возможности, созданные для молодых специалистов». Сотрудник АЖД Кямал Гусейнов отметил, что в 2022 году он вышел в финал Yüksəliş, но звание победителя завоевал только в этом году: «Для каждого участника конкурса важны настойчивость, терпение и устойчивость к стрессу. Моя основная цель участия – получить богатый опыт в области управления под наставничеством руководителей, вносящих значительный вклад в развитие государственного или частного сектора страны». Следует отметить, что для обеспечения профессионального прогресса своих сотрудников и их успешного участия в местных и международных конкурсах АЖД реализует такие программы, как «Развитие лидерских качеств» и «Флагман». Эти программы направлены на выявление талантов с высоким лидерским потенциалом среди сотрудников, работающих как на руководящих, так и на не руководящих должностях, и способствуют их карьерному росту. В частности, программа «Флагман» включает в себя процессы выявления сотрудников с высоким потенциалом, укрепления их управленческих навыков, разработки индивидуальных программ развития, подготовки молодых последователей на ответственные позиции и поощрения сотрудников.