С 2008 года Грузия придерживалась политики стратегического терпения по отношению к России, следуя рекомендациям западных партнеров, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

По его словам, в феврале 2022 года западные партнеры призывали Грузию ввести санкции против России, что могло подтолкнуть к эскалации конфликта. Папуашвили отметил, что введение санкций привело бы к экономическому спаду на уровне -18%, что было бы хуже кризиса во время пандемии.

Папуашвили подчеркнул, что экономический спад такого масштаба оказался бы катастрофическим для Грузии, вызвав серьезные социальные и экономические проблемы. Введение санкций против России могло бы нанести значительный ущерб экономике страны, что подтвердило правильность стратегии терпения, избранной Грузией.

Решение Грузии не вводить санкции против России было продиктовано экономической необходимостью и стремлением избежать дальнейшей эскалации конфликта.