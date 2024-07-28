Зеленский на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в район Волчанска в Харьковской области.
«Харьковское направление. Передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Район Волчанска», — написал он в телеграме.
«Честь быть сегодня здесь и поздравить наших воинов ССО с профессиональным днем, отметить их государственными наградами. Спасибо за храбрость, за героические операции как в тылу врага, так и во время защиты и деоккупации наших городов и сел», - указал президент Украины.